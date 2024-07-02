Курс гривни к евро установлен на уровне 43,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 3 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,75 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта незначительно подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 43,70 грн/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,78/40,80 грн/долл., евро – 43,76/43,77 грн/евро.

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Стоит отметить, что накануне Национальный банк резко ослабил гривню. На 2 июля регулятор официальный курс доллара к гривне на уровне 40,64 грн/долл., таким образом, гривня упала на 19 копеек.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 2 июля, вырос на 5 копеек – до 40,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,10 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 3 копейки и составляет 40,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 3 копейки – до 44,08 грн/евро (курс продажи – 43,90 грн/евро).

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