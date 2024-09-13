Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 45,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 13 сентября, вырос на 5 копеек - до 41,55грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 5 копеек и составляет 45,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,30 грн за евро.

Сколько сегодня стоит доллар в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 6 копеек и составляет 45,96 грн/евро (курс продажи - 45,79 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,27 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 45,46 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 3 копейки.

Как прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в течение следующей недели общая ситуация на валютном рынке будет оставаться почти без изменений: Нацбанк сохранит свою активность на межбанке, контролируя баланс между спросом и предложением. Коридоры валютных изменений на межбанке ожидаются на уровне 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке - 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро.

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