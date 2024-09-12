Курс гривны к евро установлен на уровне 45,46 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,27 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 45,46 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,30/41,32 грн/долл., евро - 45,50/45,50 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 12 сентября, вырос на 5 копеек - до 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 45,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,35 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что вскоре могут произойти более заметные курсовые изменения, однако они будут медленными, постепенными, растянутыми не на одну неделю и вряд ли пересекут заложенные в бюджет показатели на конец года (42,1 грн/долл.).

Вас также могут заинтересовать новости: