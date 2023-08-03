Среди владельцев обменников будет продолжаться тенденция на "разогрев" курса, уверен эксперт.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в большинстве касс банков будет находиться в коридоре от 36,55 до 38,15 грн/долл., а в обменниках - от 36,60 до 37,95 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает "Минфин".

"Спред при покупке/продаже у большинства обменников финкомпаний и в кассах банков на этой неделе будет находиться в пределах 20-30 копеек по доллару и от 25-35 копеек до 1 гривни за евро", - прогнозирует он.

Эксперт уверен, что в ближайшие дни среди владельцев обменников будет продолжаться тенденция на "разогрев" курса и играх на дальнейших повышениях котировок. Ограничительным фактором при этом станет реальный объем платежеспособного спроса на валюту граждан.

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Как отметил Козырев, если люди не начнут скупать валюту, игра на повышение курса скоро закончится. В противном случае владельцы обменников продолжат поднимать курсы.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 2 августа

Напомним, в банковских обменниках курс гривни к доллару 2 августа показал укрепление - до 37,50 грн/долл. Относительно евро курс гривни также укрепился и составил 41,6 грн/евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 2 августа остался на предыдущем уровне - 37,27 грн за доллар. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 36,67 грн/долл., евро - 40,55 грн/евро.

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