Эксперт назвала дополнительный фактор поддержки спроса на иностранную валюту со стороны населения.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в диапазоне 37,6–38,5 грн/долл., прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, передает 24 канал.

Отмечается, что несмотря на все колебания на прошлой неделе, глубокого роста стоимости доллара на наличном рынке не произошло:

По прогнозам Золотько, на этой неделе, скорее всего, повышенная нервозность на рынке будет сохраняться.

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"Возможные дополнительные выплаты украинцам в канун Дня Независимости могут стать дополнительным фактором поддержки спроса на иностранную валюту со стороны населения. Хотя стратегически в ближайшее время ситуация должна начать успокаиваться", - считает эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 22 августа

Напомним, в банковских обменниках наличный курс гривни к доллару 22 августа ослабел на 5 копеек - до 38,30 грн за доллар. Относительно евро курс гривны ослабел на 10 копеек - до 41,90 грн за евро.

А наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанке" 22 августа остался на уровне предыдущего дня - 38,05 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении подорожал на 5 копеек - до 41,85 грн за евро.

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