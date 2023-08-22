Продать доллар можно в среднем по курсу 37,50 грн, евро – 41,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 22 августа, ослабел на 5 копеек - до 38,30 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривны ослабел на 10 копеек – до 41,90 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,55 грн за доллар. Продать евро можно на 8 копеек дороже, чем в предыдущий день, - 41,08 грн за евро.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривны к доллару в "Приватбанке" 21 августа подорожал на 25 копеек - до 38,05 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении подорожал на 5 копеек – до 41,80 грн за евро.

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По словам директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, тренд к удорожанию доллара с начала августа поддержало увеличение тревожности в обществе из-за приближающейся осени и ожидания повторения ракетных обстрелов и энергетического кризиса.

"Эти тенденции создают дополнительный спрос на валюту со стороны частных импортеров, которые уже сейчас начинают активировать закупку специфических энергетических товаров (генераторов, павербанков), реагируя на растущий спрос", - отметила эксперт.

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