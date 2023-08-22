Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

Наличный курс гривни к доллару в "Приватбанке" сегодня, 22 августа, остался на уровне предыдущего дня - 38,05 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении подорожал на 5 копеек – до 41,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,45 гривень, евро - по курсу 40,85 гривень за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

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Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 22 августа, ослабел на 5 копеек - до 38,30 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни ослабел на 10 копеек – до 41,90 грн за евро.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, в ближайшем будущем не исключено ослабление национальной валюты, так как нынешние факторы, сформировавшиеся на валютном рынке, формируют девальвационные ожидания как бизнеса, так и населения.

По мнению аналитика, до конца года Нацбанк может прибегнуть к очередному снижению официального курса гривни, а возвращение к режиму плавающего курсообразования возможно только после завершения войны в Украине.

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