На наличном валютном рынке Украины последние месяцы наблюдается затишье. Национальная валюта в течение мая-июня постепенно укреплялась, прежде чем достичь нынешней стабильности: если в начале мая доллар в банках и валютных обменниках можно было приобрести примерно за 38 гривень, то сейчас американская валюта стоит в среднем 37,3 гривни.

Таким образом, наличный курс приблизился к официально закрепленному Национальным банком курсу в 36,6 грн/долл., а с начала 2023 года укрепление наличной гривны составило более 8 процентов.

Такая положительная тенденция не может не радовать, учитывая то, что Украина уже почти полтора года находится в состоянии войны с жестоким агрессором. При этом состояние национальной экономики понемногу улучшается, насколько это возможно в нынешних жестких реалиях.

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Так, реальный ВВП страны в первом квартале вырос на 2,4 процента по сравнению с предыдущим, а инфляция в мае замедлилась до 15,3 процента (с 17,9 в апреле). Национальный банк прогнозирует дальнейшее уменьшение инфляции. Также регулятор улучшил свой прогноз роста экономики в 2023 году - с 0,3 до 2 процентов. В лучшую сторону изменил свой прогноз роста экономики Украины и Международный валютный фонд.

Международная финансовая помощь остается крайне необходимой для поддержки Украины

Важную роль в стабильности экономики и валютного курса в частности играет объем золотовалютных резервов государства. И сейчас, благодаря беспрецедентной финансовой помощи со стороны международных партнеров, золотовалютные резервы Украины достигли рекордного показателя в 37,3 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с августа 2011 года.

Международная финансовая помощь остается крайне необходимой для поддержки Украины для того, чтобы наше государство могло осуществлять все социальные выплаты и нормально функционировать. К концу этого года объем поступлений от партнеров может превысить 42 миллиарда долларов. И эксперты называют стабильность поступлений главной предпосылкой стабильности валютного курса.

Сейчас факторы, которые могут существенно повлиять на курс гривны, как таковые отсутствуют. Официальный курс остается неизменным, а наличный уже приблизился к нему – при том, что в прошлом году курс доллара кое-где превышал 41 гривню.

Тогда регулятор внедрял различные финансовые инструменты, в частности, возможность гражданам покупать безналичную валюту по официальному курсу, но при условии обязательного размещения ее на депозит минимум на три месяца. Таким образом, снижался спрос на получение иностранной валюты здесь и сейчас – граждане могли зафиксировать свои сбережения по привлекательному курсу и получить наличные на руки в будущем. А сейчас, когда официальные и наличный курсы практически сравнялись, подобные инструменты уже не имеют такой привлекательности для населения.

В ближайшем будущем эксперты не видят поводов для значительных колебаний валютного курса

При этом, при условии неизменности фиксированного курса, на наличный курс влияют прежде всего психологические факторы, а не экономические. Традиционно спрос на иностранную валюту значительно возрастает во время различных кризисов. Но за почти полтора года войны украинцы адаптировались к сложным условиям, и курс валют пока не играет значительной роли для граждан. в частности, аналитики отмечали, что даже ужасная катастрофа на Каховской ГЭС, которую взорвали россияне в начале июня, не вызвала бурной реакции на национальном валютном рынке.

Нынешняя стабильность курса, улучшение экономической ситуации в стране и непоколебимость международной финансовой поддержки дают гражданам хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Украинцы уже не нуждаются бежать в обменники скупать валюту или продавать сбережения, чтобы выиграть на курсовых колебаниях.

К тому же сейчас у многих на слуху скандальные ситуации с валютными обменниками, которые стали отказывать клиентам в приемке старых или изношенных купюр иностранной валюты или соглашались принять с комиссией, по заниженному курсу. Из-за массовых жалоб Нацбанк выпустил разъяснение, в котором подчеркнул, что банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства. А в случае отказов обменника принимать определенные банкноты регулятор советует обращаться с жалобой к руководству учреждения или, при отсутствии реакции, к самому НБУ.

Таким образом, в ближайшем будущем эксперты не видят поводов для значительных колебаний валютного курса. Ситуация на валютном рынке остается стабильной и прогнозируемой – по крайней мере, до конца лета. Изменения возможны только в случае возникновения экстраординарных, непредсказуемых факторов.

Поэтому сейчас все внимание должно быть сфокусировано на наших героях, которые мужественно борются за победу на поле боя, на максимальной их поддержке и собственном труде на благо страны. Работаем, донатим, а в обменники заглядываем только в крайнем случае.

Екатерина Жирий