Олег Пендзин отметил, что стоит обратить внимание на ОВГЗ.

Курс валют в Украине полностью контролируется Национальным банком Украины. Эксперты дали свои советы относительно того, покупать или продавать валюту.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров экономист Андрей Забловский в комментарии ТСН отметил, что июль за последние 12 лет побил рекорды по объему покупки и продажи валюты.

"По данным НБУ, в июле физические лица продали валюты на 1,658 млрд долларов в эквиваленте, а купили на 2,275 млрд. Чистая покупка – 1,117 млрд долларов, это на 145 млн больше, чем в июне. Стоило ли было это делать? По моему мнению, нет, ведь курс рос в августе", – напомнил Забловский.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что сейчас лучше всего зарабатывать на гривне, ведь облигации внутреннего государственного займа сейчас выгоднее гривневых депозитов.

"Наличные депозиты трогать не стоит до истечения срока действия договора, чтобы не потерять проценты, а вот на свободные гривневые средства выгоднее приобрести ОВГЗ. Проценты по ним составляют от 13% годовых при погашении через 4 месяца, до 16% при погашении в 2026 году", - объяснил эксперт.

При этом он напомнил, что прибыль по ОВГЗ не облагается налогом.

"Пока это 19,5%, а если власти увеличат военный сбор, может быть и 23%. Стартовый капитал для их покупки нужен небольшой - от 1000 гривен за одну ОВГЗ", - указал Пендзин.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен, что валюту нужно было покупать до конца июля, когда доллар подешевел.

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов на неделю

Эксперты считают, что не стоит ожидать сильных колебаний курса доллара в Украине на этой неделе. При этом курс валют не будет стоять на одном месте.

Все аналитики согласны с тем, что на этой неделе курс доллара не превысит 42 гривни.

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