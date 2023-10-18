Эксперт считает, что наличный курс продажи доллара будет испытывать определенное давление.

Курс доллара в Украине на текущей неделе до 22 октября будет находиться в диапазоне 37,80 - 38,20 грн/долл.

Как прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, стоимость доллара будет понемногу двигаться к отметкам, которые были в начале управляемой гибкости курса, передает 24 Канал.

"На мой взгляд, наличный курс продажи доллара будет испытывать давление со стороны общего сокращения спроса и конкуренции с безналичными каналами приобретения валюты населением", - отметила эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 17 октября

Как писал УНИАН, в банковских обменниках курс гривни к доллару 17 октября ослаб на 3 копейки - до 38,20 грн за доллар в среднем по банкам. Относительно евро средний курс гривни укрепился на 5 копеек и составил 40,55 грн за евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 17 октября подорожал на 5 копеек - до 37,85 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении при этом не изменился и составил 40,50 грн за евро.

Курс доллара в Украине - прогноз

Напомним, в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU отмечали, что интервенции НБУ по продаже валюты после отмены фиксированного курса способствовали укреплению гривни и снизили нервозность. В дальнейшем регулятор может позволить национальной валюте несколько ослабнуть, сократив свое присутствие на рынке.

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