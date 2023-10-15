Ситуация на валютном рынке на этой неделе оказалась достаточно позитивной для НБУ, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине 15 октября в обменниках будет находиться в пределах такого коридора: прием от 37,75 до 38,00 грн/долл. и продажа от 38,05 до 38,30 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, курс евро в воскресенье в обменниках будет колебаться в пределах: прием от 39,50 до 40,30 грн/евро и продажа от 40,45 до 41,00 грн/евро.

Как отметил эксперт, после массированных распродаж Нацбанком доллара в первые дни "гибкого курсообразования" на этой неделе отложенный ранее спрос на валюту уже был практически закрыт.

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"Это позволило регулятору значительно снизить объемы потраченных валютных резервов на покрытие дефицита предложения на рынке. Частично оживились с продажами валютной выручки и экспортеры, так как ожидаемого ими скачка курса не произошло, а "живая" гривня им нужна для обеспечения своей хозяйственной деятельности. Так что для Нацбанка ситуация на валютном рынке на этой неделе оказалась достаточно позитивной", - оценил Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар перед выходными

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Украины наличный курс гривни к доллару 13 октября укрепился на 5 копеек - до 38,15 грн за доллар. Относительно евро курс гривни укрепился также на 5 копеек и составил 40,75 грн за евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 13 октября остался на предыдущем уровне - 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении подешевел на 5 копеек и составил 40,65 грн за евро.

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