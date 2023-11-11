На межбанке ситуация на данный момент стабильная, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине до 15 ноября в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,70 до 37,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 37,10 до 37,90 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, в банках котировки евро при покупке/продаже будут в пределах коридора от 39,40 до 40,70 грн/евро, а в обменниках финкомпаний курс евровалюты будет в пределах коридора покупок и продаж от 39,60 до 40,60 грн/евро.

На межбанке ситуация на данный момент стабильная и сильно меняться не будет, уверен эксперт:

Видео дня

"Если смотреть на ситуацию на межбанке, то она действительно сейчас стабильная за счет дозаливки доллара на рынке со стороны НБУ через интервенции… Я не вижу каких-то проблем ни со всплесками объемов, ни с каким-то глобальным увеличением спроса. Он есть, но не критический",

По его прогнозу, с 9 до 15 ноября НБУ потратит от 460 до 720 миллионов долларов из резервов для поддержки гибкого курса: "Это не критическая сейчас сумма".

"Если в этот период на межбанке котировки доллара будут в пределах от 35,90 до 36,30 грн/долл., то безналичный курс евро будет от 37,76 до 38,95 грн/евро", - отметил Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 10 ноября

Напомним, в банках Украины наличный курс гривни к доллару 10 ноября остался на уровне предыдущего показателя - 37,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было в среднем по курсу 37,25 грн за доллар.

Курс доллара в "ПриватБанке" 10 ноября подорожал на 10 копеек – до 37,50 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении не изменился и составил 40,40 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: