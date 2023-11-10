В проекте бюджета представители правительства закрепляли стоимость доллара в размере 41,4 грн/долл.

Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2024 год. И одобренный проект рядом правок отличается от того, который подавался на рассмотрение изначально. В частности, в конечном и принятом проекте был изменен ожидаемый курс доллара на следующий год.

В проекте бюджета представители правительства закрепляли стоимость доллара на 2024 год в размере 41,4 грн/долл. И во время последнего чтения проекта Госбюджета прогноз по курсу несколько улучшили.

В итоге в окончательном и принятом проекте Госбюджета Рада снизила курс с 41,4 грн/долл до 40,7 грн/долл.

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Как известно, от курса доллара зависит размер самых важных показателей главного документа страны - предполагаемых доходов и расходов.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 9 ноября

Как писал УНИАН, в банках Украины наличный курс гривни к доллару 9 ноября остался на уровне предыдущего показателя - 37,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было в среднем по курсу 37,20 грн за доллар

Курс доллара в "ПриватБанке" 9 ноября также остался на уровне предыдущего показателя - 37,40 грн за доллар. И курс наличного евро в финучреждении тоже не изменился и составил 40,40 грн за евро.

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