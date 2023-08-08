Продать валюту можно по курсу 36,75 гривень.

Наличный курс гривни к евро у "Приватбанка" сегодня, 8 августа, укрепился на 5 копеек, - до 41,45 грн за евро (со вчерашних 41,5 грн). Продать европейскую валюту в банке можно по курсу 40,45 гривень.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" остался на предыдущем уровне – 37,35 грн за доллар. Продать валюту можно по курсу 36,75 гривен. Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,85 грн.

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Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков курс доллара в Украине до конца текущей недели (13 августа) будет находиться в диапазоне 37,1 - 37,5 грн/долл. В указанный период на рынке будет наблюдаться тенденция к медленному притяжению курса доллара к официальному. Между тем евро до конца недели должен будет находиться в диапазоне 40,7 - 42 грн за евро.

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Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, что на второй неделе августа ситуация на наличном валютном рынке коренным образом не изменится, а наличный курс доллара и евро будет находиться в коридорах 37 - 37,5 грн за доллар и 40,7 - 42 грн за евро.

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