Основная часть обменников банков и финкомпаний сконцентрирует свою работу на наличном рынке на формате "с оборота", отметил эксперт.

В ближайшие дни, с 6 до 10 февраля, в банках наличный курс доллара в Украине будет находиться в коридоре от 39,60 до 41,00 грн/долл., а евро - от 42,20 до 44,20 грн/евро.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, отметив, что ценники обменников по доллару и евро будут в пределах более узкого коридора: доллар - от 39,80 до 40,60 грн/долл., евро - от 42,70 до 43,95 грн/евро, передает "Минфин".

"Основная часть обменников банков и финкомпаний сконцентрирует свою работу на наличном рынке на формате "с оборота", без особой игры на раскачивание курса, но при этом продолжит оперативно реагировать на все изменения по паре евро/доллар на внешних площадках", - отметил эксперт.

Также он спрогнозировал, что на межбанке доллар будет находиться в пределах стандартного коридора НБУ от 36,5686 до 36,9343 гривень, а евро - в пределах от 39,56 до 40,48 гривень за евро.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 6 февраля

Напомним, в банковских обменниках Киева 6 февраля курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего показателя - 40,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 43,70 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя - 40,00 грн за доллар. Курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего показателя - 43,30 грн/евро.