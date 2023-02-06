Курс доллара в обменниках Киева остался на прежнем уровне, а курс евро изменился.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего показателя - 40,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 43,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл., евро - 42,80 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом доллара в Украине - прогноз

К середине февраля курс доллара в Украине может спасть. Такой прогноз сделал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

По его словам, курс доллара может оказаться в пределах 39,5-40 грн/долл. Эксперт считает, что совокупность старых факторов (учетная ставка НБУ и официальный курс доллара; баланс между спросом и предложением на наличную валюту и тому подобное...) и низкий уровень инфляции может вызвать снижение курса доллара.

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