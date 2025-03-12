Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, а евро - 44,85 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 12 марта, вырос на 15 копеек и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 31 копейку и составляет 45,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,85 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,30 грн/евро, а курс продажи - 45,10 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 12 марта, составляет 82 425 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 415 980 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 12 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также продолжила падение. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,21 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 44 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Вас также могут заинтересовать новости: