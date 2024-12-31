Продать доллар можно в среднем по курсу 41,85 грн, евро - 43,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 31 декабря, вырос на 15 копеек и в среднем составляет 42,45 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,85 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 44,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,70 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,50 грн/долл., а продать доллар можно за 42,35 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,40 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 31 декабря, составляет 93 296,13 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 939 695,37 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 31 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Это стало очередным историческим максимумом доллара, который впервые пересек отметку в 42 грн.

В течение 2025 года ослабление гривны будет не более 10-12%, считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. По его словам, обещанной иностранными партнерами финансовой помощи на 2025 год вполне достаточно для того, чтобы Нацбанк мог перекрывать дефицит валюты на межбанковском валютном рынке.

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