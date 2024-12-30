Курс гривни к евро установлен на уровне 43,93 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 31 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,93 гривень за один евро, то есть гривна снизилась сразу на 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,06/42,09 грн/долл., а евро - 43,96/43,98 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 30 декабря вырос на 5 копеек и в среднем составил 42,30 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,75 грн за доллар.

30 декабря курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 5 копеек и составил 42,25 грн за доллар. Курс евро в банке подорожал на 5 копеек и составлял 44,35 грн за евро.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук отметил, что в течение 2025 года ослабление гривны будет не более 10-12%. Он считает, что в конце следующего года стоит ожидать курс на уровне 45,7 гривни за доллар.

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