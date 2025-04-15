Продать доллар можно по курсу 40,90 грн, евро - 46,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 15 апреля, снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,90 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел также на 10 копеек и составляет 47,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,30 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 40,96 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,85 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 46,80 грн/евро, а курс продажи - 46,50 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 15 апреля, составляет 85 408 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 525 930 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 15 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна значительно ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,03 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 11 копеек, таким образом, евро снова обновил исторический максимум по официальному курсу.

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