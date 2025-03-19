Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро - 45,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 19 марта, не менялся и в среднем составляет 41,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 45,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,10 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,61 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,53 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,55 грн/евро, а курс продажи - 45,30 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 19 марта, составляет 83 164 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 452 640 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 41,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,10 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

НБУ установил на 19 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,57 грн/долл., то есть гривна ослабла на 13 копеек. Официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,35 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Вас также могут заинтересовать новости: