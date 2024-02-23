Курс гривни к евро установлен на уровне 41,56 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,35 гривни, таким образом, гривна укрепилась на 13 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Усилились позиции национальной валюты и по отношению к евро. Согласно данными на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,56 гривни, то есть гривня укрепилась на 17 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,29/38,34 гривень, евро – 41,49/41,53 гривень.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня, 23 февраля, подешевел на 28 копеек - до 38,57 гривни за доллар в среднем (продать доллар можно за 38,45 гривни). А курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 16 копеек - до 42,05 гривни (курс продажи - 41,85 гривни за евро).

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" в пятницу, 23 февраля, снизился на 10 копеек - до 38,70 гривни за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,10 гривни за евро.

При этом начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что завершение зимы вряд ли всколыхнет валютный рынок: как и раньше, ежедневные курсовые изменения будут ожидаемо незначительными (до 0,2-0,3 грн на межбанке и до 0,5 грн на наличном рынке).

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