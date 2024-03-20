Курс гривни к евро установлен на уровне 42,44 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 21 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,14 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта незначительно укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 42,44 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,13/39,16 грн/долл., евро - 42,43/42,45 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 20 марта, вырос на 20 копеек и составляет 39,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 15 копеек и составляет 43,00 грн за евро.

Как рассказали в пресс-службе "Укрэксимбанка", текущий рост курса доллара до 38,80-38,90, что составляет 2% с начала года, является ожидаемым на фоне снижения поступлений международной помощи, определенного наверстывания бюджетных расходов и увеличения спроса, говорится в статье УНИАН.

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