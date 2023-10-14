Ситуация на валютном рынке в последние дни была стабильной, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников на выходных, 14 и 15 октября, будет в достаточно узких пределах коридора: прием от 37,75 до 38,00 грн/долл. и продажа от 38,05 до 38,30 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается стоимости евровалюты в эти дни, то курс евро в обменках финкомпаний будет в более широких пределах: прием от 39,50 до 40,30 грн/евро и продажа от 40,45 до 41,00 грн/евро, считает эксперт.

"Ситуация на валютном рынке последних дней стабильная. Поэтому обменники в эти субботу и воскресенье, в основном, продолжат работать в формате "с оборота", с достаточно средним уровнем спреда как по доллару, так и по евро. По доллару - в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро - в пределах от 20−25 копеек до 35 копеек", - отметил Козырев.

Также он уверен, что сохранятся и сети обменников, которые выставят спреды по доллару и по евро в пределах до 1 гривни, пользуясь низкой конкуренцией между обменниками в своих регионах:

"Как правило, они прилично занижают курс приема валюты у граждан и работают больше "на скупку" валюты, нежели на ее продажу".

Курс доллара в Украине - сколько будет стоить доллар 16 октября

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 16 октября на уровне 36,37 грн/долл. Получается, что гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Сообщалось, что официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 38,28 грн/евро. Таким образом, гривня укрепилась на 36 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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