Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,16 грн.

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 13 октября, остался на предыдущем уровне – 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,65 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 39,65 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменный и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 40,16 грн.

Курс валют в Украине - данные на 13 октября

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 13 октября, укрепился на 5 копеек – до 38,15 грн за доллар. По данным банков, по евро курс гривни сегодня укрепился также на 5 копеек и составляет 40,75 грн за евро.

На сегодня, 13 октября, официальный курс гривни к доллару установлен Национальным банком на уровне 36,39 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривны к евро на пятницу - 38,64 грн/евро, то есть гривня ослабела на 4 копейки.

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