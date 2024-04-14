Самые "жадные" из сетей обменников увеличат спред между покупкой и продажей валюты, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в воскресенье, 14 апреля, будет в пределах коридора: прием - от 39,00 до 39,30 грн/долл. и продажа - от 39,50 до 39,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается стоимости евровалюты, то курс евро будет в пределах ценников: прием - от 41,90 до 42,60 грн/евро и продажа - от 42,70 до 42,95 грн/евро, считает эксперт.

"Самые "жадные" из сетей обменников, при условии низкой конкуренции в отдельных районах, увеличат спред между покупкой и продажей валюты по доллару до 60-80 копеек, а по евро - до 1 гривни. Но таких обменников будет не так много, ведь широкий спред приводит к сокращению желающих как сдать, так и купить валюту в таких обменниках по не всегда интересному и выгодному курсу для клиента", - прогнозирует Козырев.

Также, по его мнению, учитывая специфику последних дней по евровалюте, 14 апреля будет наблюдаться очень широкий разброс котировок покупки и продажи евро в различных сетях обменников финкомпаний.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Как писал УНИАН, по прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, с 15 по 21 апреля ожидаемые валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти одинаковыми: соответственно 39-40 грн/долл. и 42-43,5 грн/евро и 39-40 грн/долл. и 41-43,5 грн/евро.

"На наличном рынке будет наблюдаться конкуренция курсов покупки и продажи между финучреждениями: не исключено, что в кои-то веки курсы банков и обменников могут максимально приближаться друг к другу, а существенные курсовые разрывы уже маловероятны", - уверен банкир.

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