Продать доллар можно в среднем по курсу 39,00 грн, евро - 42,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 12 апреля, вырос на 15 копеек - до 39,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,80 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,10 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек - до 39,48 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,37 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 42,85 грн/евро (курс продажи - 42,65 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,17 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,02 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 34 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе валютные изменения на рынке, хоть и незначительные, но будут наблюдаться чуть ли не ежедневно. По его словам, в течение недели курсовые колебания не превысят в среднем 2% от начального курса при допустимых 5%.

Вас также могут заинтересовать новости: