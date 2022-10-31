Курс доллара будет зависеть от ситуации на фронте, отметил нардеп.

Курс доллара в Украине в 2023 году напрямую будет зависеть от событий на фронте. При благоприятных условиях доллар не перевалит за 50 гривень до конца следующего года.

Такой прогноз сделал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, сейчас ситуация на фронте позволяет удерживать среднегодовой курс доллара на уровне 42,20 грн/долл:

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"Каким будет курс доллара в 2023 году, особенно в конце, зависит от многих факторов. В первую очередь – от фронта, от военной кампании. Если она будет развиваться благоприятно, среднегодовой курс будет на уровне 42,2 грн/долл".

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 30 октября

Напомним, в банковских обменниках Киева 30 октября курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего дня – 39,75 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составил 39,50 грн/евро.

И курс наличного доллара в "ПриватБанка" также остался на уровне предыдущего дня – 39,40 грн/долл. Курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего показателя – 39,00 грн/евро.