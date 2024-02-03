Несмотря на относительную стабильность ситуации, владельцы обменников не захотят сейчас рисковать, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний будет находиться в пределах коридора: прием от 37,60 до 37,90 грн/долл., продажа от 38,00 до 38,30 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается евро, то, по его прогнозу, по евровалюте владельцы обменников на выходных выставят ценники в пределах широкого коридора: прием от 40,50 до 41,45 грн/евро, продажа от 41,55 до 41,80 грн/евро.

"Несмотря на относительную стабильность ситуации, владельцы обменников не захотят сейчас рисковать. Особенно по евро. И постараются переложить все курсовые риски на своих клиентов, даже работая в формате "с оборота", - отметил он.

Козырев уверен, что большинство обменников 3-4 февраля будут работать с достаточно приемлемым и консервативным спредом между покупкой и продажей в пределах до 15-25 копеек по доллару и до 20-35 копеек по евро.

Курс доллара на 5 февраля

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 5 февраля на уровне 37,56 грн/долл. Таким образом, гривня укрепится на 4 копейки.

А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 40,87 грн/евро. То есть гривня ослабилась на 20 копеек.

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