Колебания валютного курса на следующей неделе будут менее заметными благодаря мерам НБУ, и гривня будет находиться в пределах 37,5-38,5 грн/$ и 40-41,5 грн/€.
Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, НБУ принял оперативные меры, чтобы вернуть баланс между спросом и предложением: дал возможность банкам продавать безналичную валюту населению до 50 тыс. грн в месяц и вдвое увеличил лимит на безналичную покупку валюты (до 200 тыс. грн) с обязательным последующим ее размещением на депозитах.
Поэтому эксперт предполагает, что валютная "качка" на следующей неделе будет менее заметной, чем двумя неделями ранее.
"Таким образом, на следующей неделе ситуация несколько успокоится: ежедневные колебания курсов будут в пределах 0,5 грн, спред сократится до 0,3 грн. а курсовые коридоры более-менее сохранятся: 37,5-38,5 грн/$ и 40-41,5 грн/€", - сказал Лесовой.
По его словам, после многонедельной "курсовой суеты", когда курсовые скачки стали почти привычным явлением, рынок постепенно перейдет в более-менее стабильный режим.
"Если проанализировать основные причины "курсового беспокойства", то, конечно же, главная из них - это ожидание валютной либерализации. Другой блок причин - это сужение возможностей граждан для свободной покупки и продажи иностранной валюты. Напомню, что недавно прекратила работу одна из крупнейших сетей обменных пунктов, а другие "обменники" по тем или иным причинам также оказались "закрытыми" без особых на то объяснений", - отметил банкир.
Лесовой предположил, что главным объяснением может быть такое своеобразное страхование от возможных курсовых рисков. Эксперт напомнил, что доля валютных операций населения через обменные пункты составляет до 50%. Вполне естественно, что сужение возможностей для осуществления операций стимулировало "черный" рынок к спекулятивному росту валютных курсов.
Валютный курс в Украине
Наличный курс гривни к доллару в банках сегодня, 7 сентября, ослаб на 5 копеек – до 38,00 грн за доллар. Относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составил 41,10 грн за евро.
В Нацбанке рассказали, что ослабление наличного курса гривни, которое наблюдалось в последние недели, связано с сезонными факторами, а также аннулированием лицензии крупному обменнику. После разрешения на покупку валюты онлайн с 29 августа ситуация с курсом улучшилась, и разница между официальным и наличным курсами снова начала сужаться.