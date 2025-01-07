Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,55 грн, евро - 44,44 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 7 января, вырос на 10 копеек и составляет 42,70 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 44,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,10 грн, евро - по курсу 43,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник составляет 42,55 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 7 января, вырос на 39 копеек и составляет 44,44 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 7 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,20 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар снова обновил исторический максимум. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,91 гривни за один евро, то есть гривна снизилась на 58 копеек.

В обменниках Киева средний курс доллара сегодня утром составил 42,70 грн/долл., а продать доллар можно за 42,67 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,50 грн/евро, а курс продажи - 44,25 грн/евро.

В декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине вырос. На ситуацию повлиял рост бюджетных расходов и операции бизнеса в конце года, пояснили в Национальном банке.

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