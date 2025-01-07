Продать доллар можно в среднем по курсу 42,00 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 7 января, вырос на 10 копеек и в среднем составляет 42,70 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 30 копеек и составляет 44,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Какой курс доллара на сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,70 грн/долл., а продать доллар можно за 42,67 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,50 грн/евро, а курс продажи - 44,25 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 7 января, составляет 101 696,80 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 313 644 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

В декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине вырос. На ситуацию повлиял рост бюджетных расходов и операции бизнеса в конце года, пояснили в Национальном банке. При этом указано, что среднемесячный обменный курс гривни в декабре девальвировал на 1% ввиду увеличения спроса на валюту.

НБУ установил на 7 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,20 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар снова обновил исторический максимум.

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