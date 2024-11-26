Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 43,86 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 26 ноября, вырос на 5 копеек и составляет 41,70 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 44,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 грн, евро - по курсу 43,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник неизменен и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 19 копеек - до 43,86 грн.

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В обменниках Киева курс доллара сегодня составляет 41,73 грн/долл., что на 8 копеек дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,65 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 16 копеек и составляет 44,00 грн/евро, курс продажи - 43,80 грн/евро.

Нацбанк установил на 26 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 12 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. При этом официальный курс евро установлен на уровне 43,47 гривен за один евро, то есть гривня снизилась сразу на 48 копеек.

К тому же курс польского злотого 25 ноября достиг нового минимума. После выходных валюта потеряла 18 копеек, но на утро вторника, 26 ноября, частично вернула свои позиции. По данным НБУ, по состоянию на утро 26 ноября курс злотого составил 10,06 гривны.

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