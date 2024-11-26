Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 43,25 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 26 ноября, вырос на 9 копеек и в среднем составляет 41,74 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 43,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,25 грн за евро.

Какой курс доллара на сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,73 грн/долл., что на 8 копеек дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,65 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 16 копеек и составляет 44,00 грн/евро, курс продажи - 43,80 грн/евро.

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Сколько 1 биткоин в гривнах

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 26 ноября, составляет 92 613,42 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 860 350,17 грн.

Курс доллара в Украине - последние новости

НБУ установил на 26 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 12 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,47 гривен за один евро, то есть гривна снизилась сразу на 48 копеек.

При этом курс польского злотого 25 ноября достиг нового минимума. После выходных валюта потеряла 18 копеек, но на утро вторника, 26 ноября, частично вернула свои позиции. По данным НБУ, по состоянию на утро 26 ноября курс злотого составил 10,06 гривны.

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