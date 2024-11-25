Курс гривны к евро установлен на уровне 43,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 26 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,47 гривен за один евро, то есть гривна снизилась сразу на 48 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,50/41,53 грн/долл., евро - 43,64/43,66 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 25 ноября вырос на 5 копеек и составляет 41,65 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился сразу на 35 копеек и составляет 43,85 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 грн, евро - по курсу 42,85 грн за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в декабре ситуация на валютном рынке в корне не будет отличаться от осенней: влияние инфляции будет "сглажено", а возможный возросший спрос на валюту будет преодолеваться активными интервенциями Нацбанка.

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