Отмечается, что на утро 26 ноября валюта частично вернула утраченные позиции.

Курс польского злотого в понедельник, 25 ноября, достиг нового минимума. После выходных валюта потеряла 18 копеек, но на утро вторника, 26 ноября, частично вернула свои позиции.

Официальный курс злотого в Украине

Утром 25 ноября официальный курс злотого в Украине был установлен на уровне 9,91 гривны. По данным НБУ, по состоянию на утро 26 ноября курс злотого поднялся до отметки 10,06 гривни.

Таким образом, сегодня 100 злотых в гривнях по официальному курсу в Украине составляет 1006 гривень.

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Сколько стоит злотый в Украине в обменниках

По данным "Минфина", покупка злотого в обменниках сегодня, 26 ноября, составляет в среднем 10,05 гривни, а продажа – 10,16 гривны.

Какой курс злотого в ПриватБанке

Согласно данным на официальном сайте банка, продажа осуществляется по курсу 10,3 гривни за злотый, а покупка – 10 гривень за злотый.

Национальный банк Украины установил на 26 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 гривни за доллар. Таким образом, гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, то гривня упала сразу на 48 копеек - до отметки 43,47 гривни за евро.

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