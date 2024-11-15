Курс гривны к евро установлен на уровне 43,65 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна также потеряла позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро от Национального банка на понедельник установлен на уровне 43,65 гривен за один евро. Таким образом, гривна ослабилась на 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,26/41,28 грн/долл., евро - 43,65/43,66 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева средний курс доллара сегодня составляет 41,57 грн/долл., что на 10 копеек ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,52 грн. Курс покупки наличного евро в обменниках снизился на 29 копеек - до 44,10 грн/евро, курс продажи - 43,88 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 15 ноября снизился на 5 копеек и составляет 41,60 грн за доллар, а курс евро сегодня снизился сразу на 15 копеек и составляет 44,40 грн за евро.

Согласно прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе курс валют на наличном рынке ожидается в рамках 41,2-41,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро.

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