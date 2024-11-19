Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 19 ноября, вырос на 5 копеек и составляет 41,66 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 44,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 грн, евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня остался на уровне 44,05 грн.

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Нацбанк установил на 19 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на сегодня установлен на уровне 43,63 гривен за один евро, то есть гривна укрепилась на 2 копейки.

В обменниках Киева курс доллара сегодня составляет 41,68 грн/долл., что на 3 копеек выше вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,60 грн. При этом курс евро сегодня остался на прежнем уровне - 44,20 грн/евро, а курс продажи - 44,05 грн/евро.

Следует отметить, что начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой дал прогноз курса валют до 24 ноября. По его мнению, коридоры валютных изменений на наличном рынке будут в пределах 41,2-41,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро.

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