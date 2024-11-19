Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 19 ноября, вырос на 3 копейки и в среднем составляет 41,65 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,68 грн/долл., что на 3 копеек выше вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,60 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня остался на прежнем уровне - 44,20 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 19 ноября, составляет 91 690,81 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 778 247,11 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 19 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл. Таким образом, гривна ослабилась на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Пр этом официальный курс евро установлен на уровне 43,63 гривен за один евро. Таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки.

Вас также могут заинтересовать новости: