В Кабмине прогнозируют, что в 2023 году курс доллара может достигнуть 50 гривень.

Кабинет министров Украины прогнозирует, что к концу следующего года курс доллара достигнет 50 гривень. По словам экспертов, не обязательно, что этот достаточно пессимистический прогноз сбудется.

Об этом говорится в публикации на УНИАН "Бюджет победы": на какие деньги будет жить страна в 2023 году".

"Правительство почти ежегодно закладывает завышенный курс гривны к доллару, чтобы свести доходы и расходы. Этот год не исключение. Очень часто прогнозируемый уровень не совпадал с реальностью. Поэтому не нужно паниковать, курс будет зависеть от многих факторов, особенно влияет то, как будет развиваться ситуация на фронте и как быстро закончится война", – считает финансовый эксперт Сергей Константинов. Видео дня

Отмечается, что давить на курс гривни в 2023 году будет спрос украинцев на валюту, если не удастся замедлить инфляцию, а также продление эмиссии гривни Национальным банком для финансирования дефицита государственного бюджета.

Напомним, 13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

В макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

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