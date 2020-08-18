Украинцы не верят в стабилизацию курса доллара

Индекс потребительских настроений в Украине в июле выше, чем в июне.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев существенно ухудшились.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

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Индекс потребительских настроений в Украине в июле 2020 составил 66,7 п., что на 1,7 п. выше, чем в июне.

Индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 п. - до значения 161,8.

Экономические ожидания

По данным исследования, индекс экономических ожиданий в июле почти без изменений и составляет 70,8.

Индекс безработицы

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остается стабильным и составляет 150,0, что на 3,1 п. ниже показателя прошлого месяца.

Инфляционные ожидания

Индекс инфляционных ожиданий изменился также незначительно - вырос на 2,2 п. до уровня 185,2.

"В целом индекс потребительских настроений в июле 2020 существенно не изменился по сравнению с июнем. Наибольшим изменениям среди составляющих индекса подверглись ожидания развития экономики в ближайшие 5 лет и целесообразности делать большие закупки", - комментируют аналитики Info Sapiens.

По данным исследования, индекс ожиданий развития экономики в ближайшие 5 лет снизился на 6 п.п. до 79,7. Продолжается коррекция этого индекса: возвращение к привычному уровню после максимального значения, зафиксированного в августе 2019 после президентских выборов.

Крупные покупки

"Индекс целесообразности делать крупные покупки, наоборот, растет после минимального значения, зафиксированного в апреле 2020 во время жесткого карантина. Индекс целесообразности делать крупные покупки почти вернулся на уровень марта 2020", - отмечают аналитики.

Прогноз инфляции

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

По состоянию на 10 августа 2020 года в Госстате заявили, что инфляция в Украине осталась на прежнем уровне.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

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Автор: Елена Коваленко