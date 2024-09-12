Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро - 45,35 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 12 сентября, вырос на 5 копеек - до 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и, как и вчера, составляет 45,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,35 грн за евро.

Сколько сегодня стоит доллар в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 7 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,38 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,90 грн/евро (курс продажи - 45,70 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 12 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 45,49 грн/евро, то есть гривна ослабла на 11 копеек, по сравнению со вчерашним показателем.

Как пишет издание The Wall Street Journal, доллар падает после ночных президентских дебатов в США и в преддверии данных по инфляции, которые могут дать представление о масштабах ожидаемого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

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