Курс гривни к евро установлен на уровне 42,06 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 18 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,55 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,06 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,54/39,56 грн/долл., евро – 42,09/42,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 17 апреля, вырос на 5 копеек и составляет 39,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, не изменился и составляет 42,85 грн за евро.

Международный валютный фонд обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. Согласно ему, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнет отметку в 50 гривен за доллар. К концу 2024 года среднегодовой курс гривны к доллару составит 41 грн/долл.

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