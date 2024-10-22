Продать доллар можно в среднем по курсу 41,13 грн, евро - 44,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 22 октября, вырос на 5 копеек - до 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,13 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 45,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,70 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром подорожал на 5 копеек и составляет 41,55 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,50 грн). Курс наличного евро в обменниках не изменился и составляет 45,35 грн/евро (курс продажи - 45,20 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 22 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 44,81 грн/евро, то есть гривна ослабла на 8 копеек.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в нынешних условиях лучше зарабатывать на гривне. По его словам, после окончания срока действия гривневых депозитов экономически выгоднее всего инвестировать в гривневые облигации внутреннего госзайма сроком действия 3-6 месяцев, где проценты пока на уровне 15% и не нужно платить налоги.

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