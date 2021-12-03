По словам эксперта, с начала года доллар снизился к гривне на 3,9 процента, а евро подешевел к национальной валюте на 11,8 процента.

В Украине в ноябре наблюдалось снижение курса гривни по отношению к доллару, а дальнейший валютный курс будет во многом зависеть от рисков военного конфликта.

Такое мнение, как говорится в материале УНИАН, высказал старший аналитик "Alpari" Вадим Иосуб,

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"Более скромный по сравнению с долларом рост европейской валюты связан со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке", - заявил Иосуб.

По словам эксперта, с начала года доллар снизился к гривне на 3,9 процента, а евро подешевел к национальной валюте на 11,8 процента.

"По падению в ноябре гривня заняла третье место с конца, сильнее к доллару снизились российский рубль и белорусский рубль", - отметил эксперт.

По словам Иосуба, с середины месяца на гривню стало давить обострение ситуации на украинско-российской границе.

"Если в декабре риски военного конфликта не снизятся, то к концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,8–28,3 грн, евро – в диапазоне 30,5–31,1 грн", - заявил эксперт.

Курс на 3 декабря:

Национальный банк Украины на пятницу, 3 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий