Курс гривни к евро установлен на уровне 41,24 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 20 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,28 грн/долл., таким образом, гривня ослабла сразу на 31 копейку по сравнению с сегодняшним показателем.

Значительно ослабилась национальная валюта и по отношению к евро. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,24 грн/евро, то есть гривня подешевела на 35 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,27/38,29 грн/долл., евро – 41,22/41,24 грн / евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 19 февраля, вырос на 20 копеек – до 38,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,60 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 19 февраля, вырос на 12 копеек – до 38,40 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,60 грн за евро.

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