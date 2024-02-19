Продать доллар можно в среднем по курсу 37,90 грн, евро – 40,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 19 февраля, вырос на 12 копеек – до 38,40 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,90 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,60 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,80 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 26 копеек – до 38,36 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,26 грн). А наличный евро в обменниках сегодня подорожал сразу на 30 копеек – до 41,65 грн/евро (курс продажи – 41,48 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,97 грн / долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 40,89 грн/евро, то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с курсом пятницы.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе колебания курса на наличном валютном рынке будут происходить в рамках 37,8-39 грн/долл. и 41-43 грн/евро, а глобальных изменений курсов валют не предвидится.

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