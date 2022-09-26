С начала сентября наличная валюта в Украине заметно подорожала. Если еще в начале месяца средний курс был 40,5 гривень за доллар, то по состоянию на сейчас он уже составляет почти 43 гривни за доллар. То есть произошло ослабление гривни более чем на 5 процентов за неполные 4 недели месяца. Почему же так случилось?

На самом деле на украинскую валюту давит много факторов. Однако ситуацию, которую мы видим сейчас, можно объяснить традиционными осенними валютными колебаниями из-за высокого спроса на валюту.

В частности, на государственном уровне происходит подготовка к сверхсложному в нашей истории отопительному сезону, то есть нужна валюта, чтобы закупить энергоресурсы. Аграрии нуждаются в валютных средств, чтобы купить необходимое им топливо, удобрения, семена для начала посевной кампании озимых культур.

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В то же время усиливается влияние факторов на подорожание валюты, которые стали актуальными для нас еще с начала большой войны.

Стоит упомянуть, что Национальный банк с марта вернулся к практике финансирования расходов госбюджета за счет прямой покупки у правительства облигаций внутреннего государственного займа. Последний раз такое практиковалось в далеком 2015 году. Власти планируют таким образом до конца этого года получить для бюджета 400 млрд гривень, из них по состоянию на середину сентября уже использовали более 300 млрд гривень. В чем опасность такого инструмента?

Основная угроза в том, что эти средства Нацбанк создает из воздуха и отражает на счете правительства, впоследствии они через финансирование расходов госбюджета попадают в банковскую систему. Соответственно увеличивается предложение гривни на рынке и растет спрос на валюту, что становится причиной подорожания доллара и евро. Иными словами, происходит девальвация гривни.

Для того, чтобы замедлить этот негативный процесс, Нацбанк имеет право покупать и продавать иностранную валюту на межбанковском рынке, чтобы уравновесить спрос с предложением. Этой возможностью регулятор активно пользуется: с начала великой войны Нацбанк продал более 15 млрд долларов золотовалютных резервов, чтобы удовлетворить спрос населения и бизнеса на валюту и, соответственно, уменьшить последствия "печатания" гривни.

Однако, безусловно, долларовый ресурс у центробанка достаточно ограничен. Даже учитывая предоставленные за последние полгода международными друзьями и партнерами 17 млрд долларов грантовой и кредитной помощи, золотовалютные запасы нашего государства с начала года сократились на 12 процентов до 25,4 млрд долларов.

При этом Украина в условиях войны имеет негативные результаты внешней торговли, что также давит на курс гривни. По последней официальной информации Госстата, в январе-июле экспорт товаров составил 25,6 млрд долларов, а импорт – почти 30 млрд долларов. То есть наблюдался дефицит торговли более чем на 4 млрд долларов.

Правда с августа начала действовать "зерновая сделка", благодаря которой Украина, по оперативным данным Министерства экономики, увеличила только за один месяц аграрный экспорт на 25 процентов до 3,4 млрд долларов. То есть в ближайшее время есть вероятность существенно снизить дефицит внешней торговли и, возможно, в конце года приблизиться к сбалансированному уровню. То есть, когда объем экспортируемой и импортируемой продукции будет почти на одном уровне. Это приблизит, соответственно, к равновесию спрос и предложение на валюту на отечественном рынке. Пока же Национальный банк корректирует разницу за счет того, что финансирует экспортно-импортные контракты по приближенному к официальному курсу на уровне 37 гривень за доллар.

...в ближайшее время есть вероятность существенно снизить дефицит внешней торговли

Еще одним важным фактором, способствующим подорожанию валюты, является определенный дефицит наличного доллара и евро в кассах банков. Это связано с тем, что раньше в основном валюту перевозили самолетами. Сейчас же в условиях войны необходимо это делать другими способами, что усложняет и соответственно удорожает транспортировку. Подтверждением этого факта является заметная разница между курсом наличной и безналичной валюты на уровне 10-15 процентов.

Когда возникает определенный дефицит валюты в банках, этим, безусловно, пользуются уличные обменники, у которых в наличии наличных долларов и евро, как правило, достаточно. Обменные пункты очень любят играть на настроениях населения, подогревая их в свою пользу.

Поводом к стимулированию спроса украинцев на валюту может служить любая резонансная новость. Наиболее яркую можно вспомнить, что в проекте госбюджета на следующий год правительство заложило средний курс на уровне 42,2 гривни за доллар, а в конце 2023 года чиновники ожидают, что стоимость одного доллара составит 50 гривень. После обнародования этой информации обменники постепенно начали продавать валюту дороже, провоцируя граждан на покупку.

Обменные пункты очень любят играть на настроениях населения

При этом правительственный валютный прогноз при расчетах госбюджета еще не значит, что он обязательно должен сбыться. Очень много раз в нашей истории плановый и фактический показатели не совпадали. Однако, если спрос на валюту будет расти значительными темпами, безусловно, вероятность негативного сценария будет расти.

Если есть желание сейчас купить валюту, более правильным решением в этой ситуации будет воспользоваться возможностью открыть валютный депозит на срок от 3 месяцев. Тогда появляется возможность во многих банках купить доллары и евро по безналичному курсу на уровне 37,5-38 гривень. Это значительно выгоднее, чем бежать сейчас и покупать наличную валюту в ближайшем обменнике по завышенному курсу.

Чтобы немного осложнить обменникам жизнь, центробанк запретил им показывать табло с курсом на улице. Некоторые воспринимают такое решение иронично, однако стоит признать, что отсутствие "мигающих цифр" на каждом шагу уменьшает мотивацию лишний раз посетить обменник.

Кстати, благодаря последним решением центробанка, который разрешил банковским учреждениям продавать всю имеющуюся у них валюту, полученную от населения, объем валютной наличности в кассах банков начал увеличиваться. Это в ближайшее время должно сбалансировать конкуренцию между банковскими и уличными обменниками, что уменьшит спекулятивную составляющую во время курсообразования.

Если есть желание сейчас купить валюту, более правильным решением в этой ситуации будет воспользоваться возможностью открыть валютный депозит

На самом деле валютные колебания сейчас актуальны не только для Украины. От них страдают даже самые развитые страны мира, которые также борются с последствиями экономического кризиса, вызванного полномасштабным наступлением кровавого агрессора на нашу страну и продолжением пандемии коронавируса. Для того, чтобы противостоять инфляции, центробанки и правительства разных стран идут на подорожание денег в экономике из-за повышения учетных ставок.

Наиболее активно в этом процессе движутся США, поэтому стоимость доллара за последние несколько месяцев заметно возросла так, что теперь американская валюта торгуется на уровне с евро. В то же время те страны, которые пытаются найти альтернативный путь выхода из кризиса через стимулирование экономики за счет увеличения дефицита госбюджета и снижения налогов, пока не слишком успешны в этом. После объявления такого намерения новым правительством Великобритании стоимость фунта к доллару лишь за один день ослабла на 3 процента.

В условиях такого высокого уровня неопределенности спрогнозировать более-менее точный курс гривни до конца года не сможет никто. Однако уменьшить его колебания под силу каждому из нас. Стоит, как минимум, не поддаваться панике и покупать валюту только по необходимости и там, где самый выгодный курс. По состоянию на сейчас самым выгодным является покупка безналичного доллара и евро через механизм трехмесячного депозита. Также, возможно, скоро появится возможность покупки валютных ОВГЗ за гривну. Использование таких инструментов не только позволит поддержать курс национальной валюты, но и получить гражданам больше долларов за проданную гривню.