Курс гривни к евро установлен на уровне 41,01 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 19 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,71 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 19 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,01 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 20 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,68/37,70 грн/долл., евро – 40,90/40,91 грн/евро.

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Курс валют – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 18 января, подешевел на 10 копеек – до 38,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 30 копеек и составляет 42,10 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно прогнозируемой: регулятор будет мягко действовать на межбанке, при необходимости увеличивая или уменьшая объемы валютных интервенций. На наличном рынке ожидается курс на уровне 38-40 грн/долл. и 40-43 грн/евро.

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