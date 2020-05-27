Гривня может укрепится до 21 за доллар: эксперт назвал условия

По мнению специалиста, в ближайшее после получения транша время гривня может укрепиться до 25 грн/долл. В оптимистичном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 21 грн/долл.

Получение Украиной транша от Международного валютного фонда позволит гривне серьезно укрепиться, считает аналитик Инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров.

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«Когда Украина получит деньги от МВФ, макроэкономическая стабильность страны будет сохранена. Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться, и стоимость обслуживания государственного долга также будет снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка. Страна сможет профинансировать свой дефицит бюджета, и с государственными финансами страны все будет хорошо, по крайней мере, в обозримом будущем», - отметил эксперт.

По его мнению, за счет этого курс гривни в ближайшее время сможет укрепиться до отметки 25 гривен за доллар. Далее динамика курса украинской валюты может повторить свою динамику в 2019 году, когда она укрепилась с курса 28 грн/долл. в январе 2019 года до 23,2 грн/долл. в декабре 2019 года, прогнозирует Федоров.

«Уровень в 25 грн/долл. - это цель в перспективе пары месяцев. После гривня, скорее всего, продолжит свой рост. И я считаю, что в консервативном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 24 грн/долл. В базовом варианте гривня достигнет уровня 23 грн/долл., а в оптимистичном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 21 грн/долл.», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 21 мая представители Международного валютного фонда во главе с Иванной Владковой-Холлар провели дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигли соглашения на уровне персонала по новой 18-месячной программе финансирования stand-by на сумму около 5 млрд долл. для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Национальный банк Украины прогнозирует получение первого транша МВФ на 2 млрд долл. во втором квартале 2020 года.

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